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Ситуація на Донбасі: бойовики провели провокацію, втрат немає
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11 серпня 2020, 09:29 4

Стало відомо, скільки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" здалися СБУ за час війни на Донбасі

11 серпня 2020, 09:29 4
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Це відбулося в рамках програми СБУ "Тебе чекають вдома"
Це відбулося в рамках програми СБУ "Тебе чекають вдома"
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Українській владі за період бойових дій на Донбасі добровільно здалися 390 бойовиків. Вони скористалися програмою Служби безпеки України "Тебе чекають вдома", яка була розпочата в серпні 2015 року.

Про це передає RegioNews з посиланням на РБК-Украина.

Скориставшись цією програмою, бойовики ОРДЛО можуть здатися владі і отримати звільнення від кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що програма "Тебе чекають вдома" вважається певним "передвісником" перехідного правосуддя.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації провели провокацію з використанням стрілецької зброї.

ОРДЛО РФ СБУ бойовики Програма
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