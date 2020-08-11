Стало відомо, скільки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" здалися СБУ за час війни на Донбасі

Це відбулося в рамках програми СБУ "Тебе чекають вдома"

Це відбулося в рамках програми СБУ "Тебе чекають вдома"

Українській владі за період бойових дій на Донбасі добровільно здалися 390 бойовиків. Вони скористалися програмою Служби безпеки України "Тебе чекають вдома", яка була розпочата в серпні 2015 року.

Про це передає RegioNews з посиланням на РБК-Украина. Скориставшись цією програмою, бойовики ОРДЛО можуть здатися владі і отримати звільнення від кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні. У СБУ зазначають, що програма "Тебе чекають вдома" вважається певним "передвісником" перехідного правосуддя. Раніше повідомлялося, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації провели провокацію з використанням стрілецької зброї.

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