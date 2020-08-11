Стало відомо, скільки бойовиків "ДНР" і "ЛНР" здалися СБУ за час війни на Донбасі
Це відбулося в рамках програми СБУ "Тебе чекають вдома"
Це відбулося в рамках програми СБУ "Тебе чекають вдома"
Українській владі за період бойових дій на Донбасі добровільно здалися 390 бойовиків. Вони скористалися програмою Служби безпеки України "Тебе чекають вдома", яка була розпочата в серпні 2015 року.
Про це передає RegioNews з посиланням на РБК-Украина.
Скориставшись цією програмою, бойовики ОРДЛО можуть здатися владі і отримати звільнення від кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.
У СБУ зазначають, що програма "Тебе чекають вдома" вважається певним "передвісником" перехідного правосуддя.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу збройні формування Російської Федерації провели провокацію з використанням стрілецької зброї.
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини