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07 серпня 2020, 10:32 1

Двоє посадовців постануть перед судом за розтрату 20 млн гривень КМДА

07 серпня 2020, 10:32 1
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Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років
Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років
Фото: Судова влада
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Прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно директора комунального підприємства, його заступника та директора товариства з обмеженою відповідальністю, які обвинувачуються у розтраті майна Київської міської державної адміністрації, а саме грошових коштів в сумі понад 20 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Київської області, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовці закупили неіснуюче програмне забезпечення для функціонування комунальної інфраструктури на території міста Києва та за виконання даних робіт перерахували грошові кошти в сумі понад 20 мільйонів гривень.

На майно обвинувачених наклали арешт, з метою подальшого відшкодування завданих збитків територіальній громаді міста.

У разі доведення вини, їм загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд взяв під варту із правом застави директора департаменту Харківської ОДА.

суд Київ чиновники прокуратура корупція КМДА
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Суд взяв під варту із правом застави директора департаменту Харківської ОДА
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