Зеленський планує відвідати Рівненську область з робочим візитом

Точну дату візиту президента оголосять пізніше

Точну дату візиту президента оголосять пізніше

Фото: Офіс президента

У серпні президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Рівненську область.

Про це повідомляє місцеве видання "Рівне вечірнє", передає RegioNews.

За словами начальника обласного управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Олександра Поліщука, точна дата візиту президента ще не відома.

Візит точно відбудеться до кінця серпня. Зі свого боку ми передали своє бачення для Офісу президента. Там ухвалюватимуть рішення стосовно дати відвідин та об’єктів, які відвідає президент”, - сказав він.

Як повідомляє місцеве видання "Радіо Трек” із посиланням на власні джерела, є ймовірність, що Зеленський представить кандидата на посаду міського голови Рівного.

Нагадаємо, кортеж Зеленського "засікли" на порушенні правил, а голова ОП Єрмак їздить на номерах-примарах - "Схеми". Спецномерів голови Офісу президента немає в базах поліції.