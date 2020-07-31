Кортеж Зеленського "засікли" на порушенні правил, а голова ОП Єрмак їздить на номерах-примарах - "Схеми"

Спецномерів голови Офісу президента немає в базах поліції

Спецномерів голови Офісу президента немає в базах поліції

Фото: з відкритих джерел

Автомобільний кортеж президента України Володимира Зеленського засікли на порушенні правил дорожнього руху, а машини керівників Офісу президента використовують так звані номери-примари - їх немає в базі поліції і оштрафувати за ними не можна.

Як передає RegioNews, про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях".

Протягом двох літніх місяців журналісти програми фіксували пересування кортежу президента - він перевищував допустиму швидкість, перетинав подвійну суцільну лінію і порушував "правила рядності" при повороті.

Наголошується, що у всіх зафіксованих випадках, президент повертався з роботи додому або їхав у приватних справах, зокрема, відвідував торговий центр.

Так, 10 червня за допомогою радара знімальна група зафіксувала, що президент рухався зі швидкістю 148 кілометрів на годину, коли повертався з роботи в свій маєток в Іванковичах, де на той час проживав. Разом з тим за правилами дорожнього руху допустима швидкість на цій ділянці становить 90 кілометрів на годину.

Порушення швидкісного режиму журналісти фіксували ще кілька разів: 17 червня президентський кортеж перевищив дозволену швидкість на 50 кілометрів на годину, а 13 липня президентські машини рухалися в бік держдач зі швидкістю 120 кілометрів на годину із 80 км/год допустимих.

Також журналісти з'ясували, що Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, його заступник Кирило Тимошенко і перший помічник президента Сергій Шефір пересуваються на автомобілях з "номерами прикриття", які не відображаються в базі Національної поліції.

Завдяки цьому, їх неможливо оштрафувати за порушення правил дорожнього руху. При цьому їх посади не відносяться до таких, для яких передбачена державна охорона (а значить, і заходи "шифрування").

Журналісти кілька разів фіксували, що, пересуваючись на авто з "номерами прикриття", керівник Офісу президента Андрій Єрмак порушував правила дорожнього руху.

Як раніше писав RegioNews, Печерський районний суд Києва вирішив закрити провадження проти президента України Володимира Зеленського, яке стосувалося несвоєчасного повідомлення про зміни в майновому стані.

Нагадаємо, рейтинг президента Зеленського опустився до 30% - опитування.

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