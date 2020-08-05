КВУ застеріг владу від використання адмінресурсу на місцевих виборах

Наразі Комітет визначив п`ять заяв влади із ознаками використання адмінресурсу

Наразі Комітет визначив п`ять заяв влади із ознаками використання адмінресурсу

Фото: КВУ

Про це йдеться у заяві Комітету, передає RegioNews.

За даними КВУ впродовж останнього часу представники влади неодноразово озвучували заяви та наміри, які можуть мати ознаки адмінресурсу, тобто передбачають використання владних повноважень в політичних цілях.

Зокрема, стверджують у КВУ, під час виступу на зборах фракції "Слуга Народу" щодо організації праймеріз на посаду київського міського голови, які відбувалися за участі президента України, нардеп Олександр Дубінський заявив, що він обговорював з главою держави кримінальні справи щодо Віталія Кличка:

А якщо ще й будуть підніматися кримінальні справи, про які ми з Володимиром Олександровичем говорили, я думаю, він (Кличко, - ред.) не доживе до виборів, він просто втече". - заявляв Дубінський.

У Комітеті також зазначають, що президент Зеленський 16 липня на брифінгу заявив, що усіх кандидатів від "Слуги народу" перед виборами перевіритьСБУ:

У нас є один принцип – ми не можемо, дійсно прослідкувати за всією країною, але в нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходити безпекові речі. І від Служби безпеки ми будемо просити допомогу, і від інших правоохоронних органів, щоб потім не було сюрпризів".

У заяві КВУ також йдеться про те, що голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, відповідаючи на запитання щодо майбутніх місцевих виборів, заявив, що він може координувати роботу з Офісом президента щодо перевірки кандидатів від партії "Слуга Народу":

... я буду дотичний до штабу, проводитиму такий собі "шифтинг” людей, які можуть бути токсичними, мати якийсь негативний бекґраунд, що завадив би формуванню нормального рейтингу партії. Я, до речі, маю всі можливості, щоб таку інформацію отримувати і передаватиму її в Офіс президента...".

Там також додають, що перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в одному з інтерв’ю зазначив, що до відбору кандидатів у міські голови від партії "Слуга Народу" залучено Офіс президента та Міністерство цифрової трансформації:

Є команда Михайла Федорова та Сергія Трофімова, яка займається інтеграцією всього, що стосується регіонального розвитку в одну систему. Вони намагаються поєднати щось від Мінрегіону, щось від ОП, щось із депутатської лінії. У них є цікава ідея, суть якої в тому, що вони багато-багато людей знайшли за певними параметрами, і ми дивимося на цих людей, з кимось із них ведемо бесіди".

Крім того, повідомляють у Комітеті, посилаючись на дані ЗМІ, голоси під час праймеріз "Слуги Народу" в Києві мали підраховувати працівники Офісу президента, про що заявив народний депутат Олександр Качура.

На думку КВУ усі ці заяви можна розцінювати як підготовку до використання адміністративного ресурсу на місцевих виборах, наголосили у Комітеті виборців України.

Нагадаємо, партія Громадянський рух "Хвиля" йде на місцеві вибори.