19:47  05 серпня
Держава не виділятиме гроші на пам'ятник космонавту Каденюку - Офіс президента
19:21  05 серпня
У Черкасах невідомі обіцяють грошові винагороди учасникам АТО від імені мера Бондаренка
18:05  05 серпня
В зоні ООС зафіксували один обстріл з боку противника
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2020, 15:36 37

Кабмін погодив кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА

05 серпня 2020, 15:36 37
Читайте также на русском языке
Міщенко - ще один політичний ноунейм в команді Володимира Зеленського
Міщенко - ще один політичний ноунейм в команді Володимира Зеленського
Фото: Українська правда
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів погодив призначення Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook, передає RegioNews.

Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Россошанську Ольгу Валентинівну -...

Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 5 серпня 2020 р.

Довідка:

За даними YouControl, Міщенко значиться засновником 8 компаній і керівником 2-х. Він – підприємець, із 2001 року займається вирощуванням сільськогосподарських культур у Кіровоградській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

Раніше на посаду голови Кіровоградської ОДА пропонували місцевого кандидата

призначення Кропивницький губернатори ОДА Кіровоградська область Міщенко Валерій
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У "Слузі народу" вважають, що отримають більшість на виборах до Харківських місцевих рад – Кучер
05 серпня 2020, 15:30
Уряд погодив заступників голів Вінницької і Запорізької ОДА
05 серпня 2020, 15:29
Олексій Кучер прокоментував затримання директора одного з Департаментів ХОГА
04 серпня 2020, 17:03
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
Всі відео »
Голова Харківської ОДА про вибори: Володимир Зеленський захоплений процесом визначення кандидатів у мери
Обманні маневри та партизанська агітація. Як у Черкасах готуються до місцевих виборів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »