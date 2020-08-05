Кабмін погодив кандидатуру Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА

Міщенко - ще один політичний ноунейм в команді Володимира Зеленського

Міщенко - ще один політичний ноунейм в команді Володимира Зеленського

Фото: Українська правда

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook, передає RegioNews.

Довідка:

За даними YouControl, Міщенко значиться засновником 8 компаній і керівником 2-х. Він – підприємець, із 2001 року займається вирощуванням сільськогосподарських культур у Кіровоградській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голову Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

Раніше на посаду голови Кіровоградської ОДА пропонували місцевого кандидата