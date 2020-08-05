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05 августа 2020, 15:58 5

Зеленский планирует посетить Ровенскую область с рабочим визитом

05 августа 2020, 15:58 5
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Точную дату визита президента объявят позже
Точную дату визита президента объявят позже
Фото: Офис президента
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В августе президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Ровенскую область.

Об этом сообщает местное издание "Ровно вечернее", передает RegioNews.

По словам начальника областного управления информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Александра Полищука, точная дата визита президента еще не известна.

Визит точно состоится до конца августа. Со своей стороны мы передали свое видение для Офиса президента. Там будут принимать решение о дате посещения и объектах, которые посетит президент", - сказал он.

Как сообщает местное издание "Радио Трек" со ссылкой на собственные источники, есть вероятность, что Зеленский представит кандидата на должность городского председателя Ровно.

Напомним, кортеж Зеленского "засекли" на нарушении правил, а глава ОП Ермак ездит на номерах-призраках - "Схемы". Спецномеров главы Офиса президента нет в базах полиции.

Владимир Зеленский президент губернаторы Ровно визит
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