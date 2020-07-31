Україну офіційно поділили на чотири зони карантину - карта

Області та міста поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони

Області та міста поділили на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони

Фото: flickr

Центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій остаточно прийняла рішення про поділ України на чотири зони карантину.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зелена зона передбачає масковий режим в місцях скупчення людей, дотримання соціальної дистанції, перебування однієї людини на 5 квадратних метрів під час масових заходів.

У Жовтій зоні крім вищезгаданого, заборонено також відвідувати будинки пристарілих, лікарні та соціальні установи. У жовтій зоні 40 регіонів України.

У помаранчевій зоні діє заборона розважальних закладів та ресторанів вночі, планової госпіталізації в лікарнях, роботи спортзалів, дитячих таборів.

До неї належать Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Тисменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівської області, Бучацький район Тернопільської області.

Червона зона - всі обмеження, які вже згадувалися, а також заборона роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльності кафе і ресторанів. Зараз це Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

Із інтерактивною картою карантинних зон можна ознайомитись за посиланням.

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Нагадаємо, за минулу добу коронавірусом заразилися 1090 осіб, 20 пацієнтів померли.