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02 серпня 2020, 17:49 3

Мерія Одеси витратить чотири мільйони на концерт до Дня міста

02 серпня 2020, 17:49 3
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Шоу планують провести на Потьомкінських сходах
Шоу планують провести на Потьомкінських сходах
Фото: Культурометр
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Одеська мерія витратить 4 мільйони гривень на масштабний концерт до Дня міста

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Культурометр.

Департамент культури і туризму Одеської мерії оголосив великий тендер на проведення масштабного концерту до Дня міста на Потьомкінських сходах.

Загальна вартість 4 лотів понад 4 млн гривень. Найдорожчий з них — організація гала-концерту до 226-річчя Одеси. За нього пропонують 3,6 млн гривень. Потім йдуть лоти по встановленню сцени за 200 тис., оренда звукового обладнання — 140 тис. і оренда видеообрудования за 160 тис. гривень.

Нагадаємо, вчора в Одеському СІЗО відкрили платні камери з кондиціонером і бойлером.

Одеса концерт День міста тендер горсовет
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