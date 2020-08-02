Мерія Одеси витратить чотири мільйони на концерт до Дня міста
Шоу планують провести на Потьомкінських сходах
Шоу планують провести на Потьомкінських сходах
Одеська мерія витратить 4 мільйони гривень на масштабний концерт до Дня міста
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання Культурометр.
Департамент культури і туризму Одеської мерії оголосив великий тендер на проведення масштабного концерту до Дня міста на Потьомкінських сходах.
Загальна вартість 4 лотів понад 4 млн гривень. Найдорожчий з них — організація гала-концерту до 226-річчя Одеси. За нього пропонують 3,6 млн гривень. Потім йдуть лоти по встановленню сцени за 200 тис., оренда звукового обладнання — 140 тис. і оренда видеообрудования за 160 тис. гривень.
Нагадаємо, вчора в Одеському СІЗО відкрили платні камери з кондиціонером і бойлером.
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