Поряд з Верховною Радою провалився асфальт

Дорожнє покриття провалилося через прорив трубопроводу

Дорожнє покриття провалилося через прорив трубопроводу

Фото: Facebook

У Києві на вулиці Грушевського, навпроти будівлі Верховної Ради, провалився асфальт. Найбільше постраждала ділянка дороги на розі вулиць Михайла Грушевського та Шовковичної.

Про це повідомило КП "ШЕУ Печерського району", передає RegioNews.

Працівниками КП "ШЕУ Печерського району "комунальної корпорації "Київавтодор" було виявлено руйнування дорожнього покриття, яке виникло внаслідок прориву трубопроводу під проїзною частиною вул. Михайла Грушевського, 20", - йдеться в повідомленні.

В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття.

Наголошується, що подібні аварії в столиці відбуваються часто через зношеність інженерних мереж.

Нагадаємо, наступна позачергова сесія Верховної Ради відбудеться 24 серпня.