У Львові чиновника облавтодору спіймали на хабарі
Прокурори готують йому повідомлення про підозру
Прокурори готують йому повідомлення про підозру
У Львові слідчі СБУ затримали керівника філії “Львівського облавтодору” за отримання хабаря в 17 тисяч грн.
Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Львівської області, передає RegioNews.
Чиновник вимагав гроші в громадянина Пакистану за надання йому в оренду вантажних автомобілів та екскаватора.
55-річний посадовець вимагав у місцевого підприємця гроші як "додаткову" (до офіційної) плату за використання транспорту філії", – йдеться у повідомленні.
Фігуранта затримали біля кафе у Львові, де відбувалась зустріч із постраждалим. Чиновникові загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, його буде відсторонено від посади.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали полковника поліції за хабар, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.
У Львові чиновника облавтодору спіймали на хабаріВсі новини »
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