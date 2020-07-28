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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 липня 2020, 18:29 2

У Львові чиновника облавтодору спіймали на хабарі

28 липня 2020, 18:29 2
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Прокурори готують йому повідомлення про підозру
Прокурори готують йому повідомлення про підозру
Фото: Facebook
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У Львові слідчі СБУ затримали керівника філії “Львівського облавтодору” за отримання хабаря в 17 тисяч грн.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Львівської області, передає RegioNews.

Чиновник вимагав гроші в громадянина Пакистану за надання йому в оренду вантажних автомобілів та екскаватора.

55-річний посадовець вимагав у місцевого підприємця гроші як "додаткову" (до офіційної) плату за використання транспорту філії", – йдеться у повідомленні.

Фігуранта затримали біля кафе у Львові, де відбувалась зустріч із постраждалим. Чиновникові загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, його буде відсторонено від посади.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали полковника поліції за хабар, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Львів Укравтодор область Чиновник корупція
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У Львові чиновника облавтодору спіймали на хабарі
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