Фігурант справи "плівок Єрмака" вийшов під заставу

Раніше його затримали за підозрою у нібито шахрайстві

Раніше його затримали за підозрою у нібито шахрайстві

Фото: скріншот відео

Фігурант справи про так звані "плівки Єрмака" Дмитро Штанько вийшов під заставу в 630 тисяч гривень.

Про це він розповів в інтерв'ю для журналістки Яніни Соколової, передає RegioNews.

За його словами, заставу у розмірі 630 тисяч гривень зібрали небайдужі громадяни через соцмережі. Також у цьому питанні йому допоміг соратник Сергій Шумський. Їх вважають ймовірними авторами "плівок Єрмака".

Сам Штанько вважає, що Офіс генпрокурора був зацікавлений у його перебуванні у СІЗО. Він заявив, що звинувачення в нібито отриманні хабаря у розмірі $100 тисяч не мають під собою жодних підстав.

В інтерв'ю Штанько розповів, що мав намір просто надати людині юридичні послуги. Однак коли почув пропозицію про корупційну винагороду, то зразу зрозумів, що тут щось не так, і відмовився від неї.

Я думаю, що мою вину не доведуть, бо гроші я не взяв. Про гроші не говорив. Вони наробили 100 тисяч помилок у процесі", – стверджує Штанько.

Він також вважає, що кримінальна справа, яку відкрили проти нього нібито через незаконне використання спецзасобів при запису "плівок Єрмака", теж нічим не закінчиться.

Там безвихідна справа. Вони шукають оригінали. Будуть оригінали – буде стаття у мене і буде стаття у всіх. Можливо. Тут я їм нічим не допоможу", – підсумував Штанько.

Нагадаємо, 8 квітня фігуранти "плівок" розказали про себе, Єрмаків і заяви в НАБУ.

У ніч із 11 на 12 травня невідомі здійснили підпал мотоцикла Дмитра Штанька і кинули гранату в автівку Сергія Шумського. 14 липня СБУ затримала автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька нібито за підозрою у шахрайстві.