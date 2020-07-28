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28 липня 2020, 17:34 4

Харків`янин, якого називали спільником "луцького терориста", вийшов під заставу

28 липня 2020, 17:34 4
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Гроші за підозрюваного внесли члени його родини
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Житель Харкова, якого 21 липня затримали за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю, вийшов з-під варти під заставу в сумі 175 тисяч гривень.

Про те, що підозрюваний вийшов із СІЗО повідомив його адвокат Андрій Костяний, пише RegioNews з посиланням на Суспільне.

За його даними, заставу внесли родичі підозрюваного.

Як відомо, в день затримання глава МВС Арсен Аваков назвав затриманого у Харкові "товаришем, який мав ділові контакти" з Максимом Кривошем, підозрюваним у захопленні заручників в Луцьку.

Підозрюваний харків'янин причетність до луцьких подій відкидає.

Нагадаємо, 23 липня 43-річному Дмитру Михайленку було повідомлено про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Спільник "луцького терориста" з Харкова погодився працювати з поліцією.

24 липня Орджонікідзевський районний суд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави ймовірному спільнику Максима Кривоша.

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