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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июля 2020, 16:55 3

Фигурант дела "пленок Ермака" вышел под залог

29 июля 2020, 16:55 3
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Ранее он был задержан по подозрению в якобы мошенничестве
Ранее он был задержан по подозрению в якобы мошенничестве
Фото: скриншот видео
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Фигурант дела о так называемых "пленках Ермака" Дмитрий Штанько вышел под залог в 630 тысяч гривен.

Об этом он рассказал в интервью для журналистки Янины Соколовой, передает RegioNews.

По его словам, залог в размере 630 тысяч гривен собрали неравнодушные граждане через соцсети. Также в этом вопросе ему помог соратник Сергей Шумский. Их считают вероятными авторами "пленок Ермака".

Сам Штанько считает, что Офис генпрокурора был заинтересован в его пребывании в СИЗО. Он заявил, что обвинения в якобы получении взятки в размере $ 100 тысяч не имеют под собой никаких оснований.

В интервью Штанько рассказал, что намеревался просто дать человеку юридические услуги. Однако когда услышал предложение о коррупционном вознаграждении, то сразу понял, что здесь что-то не так, и отказался от него.

Я думаю, что мою вину не докажут, потому что деньги я не взял. О деньгах не говорил. Они наделали 100 тысяч ошибок в процессе", - утверждает Штанько.

Он также считает, что уголовное дело, которое открыли против него якобы из-за незаконного использования спецсредств при записи "пленок Ермака", тоже ничем не закончится.

Там безвыходное дело. Они ищут оригиналы. Будут оригиналы - будет статья у меня и будет статья у всех. Возможно. Здесь я им ничем не помогу", - подытожил Штанько.

Напомним, 8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. 14 июля СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько якобы по подозрению в мошенничестве.

СБУ залог задержание пленки Ермака Дмитрий Штанько
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