На Дніпропетровщині затримали полковника поліції за хабар
27 липня начальника Південного відділення поліції міста Кам'янське Дніпропетровської області Сергія Войнова затримали під час отримання хабаря.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.
За даними слідства, полковник поліції вимагав від підприємця 5 тисяч гривень за повернення екскаватора і мікроавтобуса, які були вилучені в рамках кримінальної справи.
Також полковник вимагав, щоб підприємець віддавав йому щомісяця половину свого прибутку за невтручання в його діяльність.
Про неправомірні дії начальника поліції потерпілий повідомив у Дніпропетровське управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ", - йдеться в повідомленні.
Співробітники Департаменту задокументували факт отримання хабаря, йому вже оголосили про підозру. Затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
Нагадаємо, на Черкащині трьох посадовців судитимуть за розтрату близько 1,4 млн грн держкоштів.