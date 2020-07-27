На Дніпропетровщині затримали полковника поліції за хабар

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі

Йому загрожує до десяти років позбавлення волі

Фото: Нацполіція

27 липня начальника Південного відділення поліції міста Кам'янське Дніпропетровської області Сергія Войнова затримали під час отримання хабаря.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

За даними слідства, полковник поліції вимагав від підприємця 5 тисяч гривень за повернення екскаватора і мікроавтобуса, які були вилучені в рамках кримінальної справи.

Також полковник вимагав, щоб підприємець віддавав йому щомісяця половину свого прибутку за невтручання в його діяльність.

Про неправомірні дії начальника поліції потерпілий повідомив у Дніпропетровське управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ", - йдеться в повідомленні.

Співробітники Департаменту задокументували факт отримання хабаря, йому вже оголосили про підозру. Затриманому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, на Черкащині трьох посадовців судитимуть за розтрату близько 1,4 млн грн держкоштів.