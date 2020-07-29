СБУ затримала організаторів вибухів біля метро "Шулявська" та в будинку на Подолі

Злочинці вимагали 500 тисяч доларів

Злочинці вимагали 500 тисяч доларів

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання організаторів вибухів біля входу на станцію метро "Шулявська" та у житловому будинку на Подолі.

Про це під час брифінгу розповіли прокурор Києва Олег Кіпер і начальник столичної поліції Андрій Крищенко, передає RegioNews.

Після першого вибуху біля метро "Шулявська" злочинці надіслали листи із зашифрованим повідомленням у вигляді QR-коду на адреси СБУ, МВС, інших державних органів та ЗМІ.

Вони вимагали перерахувати 50 біткоїнів приблизною вартістю 500 тисяч доларів на електронний гаманець, інакше вибухи будуть продовжуватися. Справу про тероризм було передано для розслідування в СБУ.

Один із злочинців потрапив в об'єктив камер відеоспостереження, згодом вирахували його спільника. Затримані 1960 і 1961 років народження, один з них раніше судимий за вбивство.

За даними правоохоронців, зловмисники використовували саморобні вибухові пристрої, щоб влаштувати вибух біля метро "Шулявська" та у житловому будинку на Подолі в Києві.

За місцем проживання затриманих було знайдено пристрої та засоби, які використовувались у виробництві вибухового пристрою. Їм повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту.

Нагадаємо, 17 липня у Києві стався вибух біля метро "Шулявська", від вибуху постраждав чоловік, його госпіталізували.

Через 10 днів, 27 липня на столичному Подолі в житловому будинку знову стався вибух, ніхто з людей в результаті вибуху не постраждав.