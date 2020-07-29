Кравчук відреагував на ідею Зеленського призначити його головою делегації в ТКГ

Делегацію тимчасово очолює віцепрем'єр Олексій Резніков

Делегацію тимчасово очолює віцепрем'єр Олексій Резніков

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Перший президент України Леонід Кравчук відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про те, що він розглядається як кандидат на голову делегації України в ТКГ.

Коментар Кравчука опублікував сайт "Сьогодні", передає RegioNews.

У нас є кілька претендентів. Один з претендентів, ви знаєте, наш віце-прем'єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще пара кандидатур. В найближчі дні буде офіційна інформація" - заявив Зеленський 29 липня.

У свою чергу Леонід Кравчук зазначив, що він готовий увійти в Тристоронню контактну групу, однак офіційної пропозиції від діючого глави держави не отримував.

Він також висловив думку, що призначення віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова головою української делегації буде хорошим кроком, якщо так вирішить президент.

Президент Зеленський назвав і мою кандидатуру, і кандидатуру Резнікова. Я високо оцінюю Резнікова, він професіонал, давно займається цим питанням. Якщо його призначать, то це буде чудово. Коли мені офіційно запропонують, і я прийму рішення, то тоді і можна буде говорити про це" – сказав Кравчук.

Нагадаємо, 28 липня Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу.

Віцепрем'єр Резніков тимчасово буде очолювати делегацію в ТКГ замість Кучми, який вирішив припинити свою діяльність у переговорах у Мінську.