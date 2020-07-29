Зеленський анонсував будівництво в регіонах повністю оснащених лікарень

Він пообіцяв, що влада точно це зробить

Він пообіцяв, що влада точно це зробить

Фото: Офіс президента

Про це він повідомив під час відкриття другої черги нового корпусу лікарні Охматдит, передає RegioNews.

За його словами, будівництво нових лікарень буде відбуватися в рамках програми "Велике будівництво”.

Програма "Велике будівництво" – це не про дороги, це про те, що ми будуємо країну. Важлива частина цієї програми - це мультилікарні, які ми хочемо побудувати в 5-6 регіонах України, де буде все. Поставлена задача, щоб там було все, повністю”, - заявив Зеленський.

Він додав, що "найголовншіе, як нам до цієї техніки знайти таку кількість фахівців, не втратити людей, які в нас працюють, - від лікаря до медсестри”.

Нагадаємо, в Одесі розгортають лікарні другої хвилі для пацієнтів з COVID-19, у області стрімко зростає кількість хворих коронавірусом.