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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 липня 2020, 10:32 12

Віцепрем'єр Резніков тимчасово буде очолювати делегацію в ТКГ замість Кучми

29 липня 2020, 10:32 12
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Фото: Facebook
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Обов'язки голови української делегації в ТКГ замість Леоніда Кучми тимчасово буде виконувати віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це він заявив під час онлайн-конференції "Мінський процес: поступовий успіх або політичний глухий кут", передає RegioNews.

Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки я буду певний час керувати цими процесами", — сказав Резніков.

Він додав, що потрібно дочекатися указу президента Зеленського, яким буде внесено зміни до складу делегації та призначено нового керівника.

Хто ця людина, це вже визначить президент Зеленський, і ми з вами, я сподіваюся, найближчим часом про це дізнаємося. І ми точно будемо працювати в команді разом в інтересах України", – зазначив Резніков.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що на місце Кучми в ТКГ розглядають кількох кандидатів.

Володимир Зеленський ТКГ мінські угоди Олексій Резніков Леонід Кучма
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