Віцепрем'єр Резніков тимчасово буде очолювати делегацію в ТКГ замість Кучми

Леонід Кучма вирішив припинити свою діяльність у переговорах у Мінську

Леонід Кучма вирішив припинити свою діяльність у переговорах у Мінську

Фото: Facebook

Обов'язки голови української делегації в ТКГ замість Леоніда Кучми тимчасово буде виконувати віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Про це він заявив під час онлайн-конференції "Мінський процес: поступовий успіх або політичний глухий кут", передає RegioNews.

Сьогодні я є першим заступником глави делегації, тому формально поки я буду певний час керувати цими процесами", — сказав Резніков.

Він додав, що потрібно дочекатися указу президента Зеленського, яким буде внесено зміни до складу делегації та призначено нового керівника.

Хто ця людина, це вже визначить президент Зеленський, і ми з вами, я сподіваюся, найближчим часом про це дізнаємося. І ми точно будемо працювати в команді разом в інтересах України", – зазначив Резніков.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що Леонід Кучма припинив роботу в ТКГ по Донбасу. Того ж дня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що на місце Кучми в ТКГ розглядають кількох кандидатів.