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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июля 2020, 14:44 12

Кравчук отреагировал на идею Зеленского назначить его главой делегации в ТКГ

29 июля 2020, 14:44 12
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Делегацию временно возглавляет вицепремьер Алексей Резников
Делегацию временно возглавляет вицепремьер Алексей Резников
Фото: скриншот видео
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Первый президент Украины Леонид Кравчук отреагировал на заявление президента Владимира Зеленского о том, что он рассматривается как кандидат на главу делегации Украины в ТКГ.

Комментарий Кравчука опубликовал сайт "Сегодня", передает RegioNews.

У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация", - заявил Зеленский 29 июля.

В свою очередь Леонид Кравчук отметил, что он готов войти в Трехстороннюю контактную группу, однако официального предложения от действующего главы государства не получал.

Он также высказал мнение, что назначение вицепремьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова председателем украинской делегации будет хорошим шагом, если так решит президент.

Президент Зеленский назвал и мою кандидатуру, и кандидатуру Резникова. Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет замечательно. Когда мне официально предложат, и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом", - сказал Кравчук.

Напомним, 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу.

Вицепремьер Резников временно будет возглавлять делегацию в ТКГ вместо Кучмы, который решил прекратить свою деятельность в переговорах в Минске

Владимир Зеленский ТКГ минские соглашения Леонид Кучма Леонид Кравчук
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