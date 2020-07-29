Зеленський пообіцяв зробити все для підтримки перемир'я на Донбасі

Підтримка "тиші" на непідконтрольній території залежить від Росії

Підтримка "тиші" на непідконтрольній території залежить від Росії

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що українська сторона зробить все можливе, щоб дотримуватися режиму повного припинення вогню на сході країни. У той же час, від Росії залежить, чи стримає вона незаконні збройні формування в ОРДЛО від обстрілу.

Як передає RegioNews про це повідомив президент на брифінгу під час відвідування "Охматдиту".

Ми будемо робити все, щоб зберегти перемир'я. Ми це виконуємо повністю. Що стосується тієї сторони - все залежить від РФ. Ми побачимо, якщо та сторона хоче припинення війни - ми будемо це відчувати", - заявив Зеленський.

За словами президента, якщо з боку бойовиків буде здійснюватись якась атака, яка виходить за рамки того, про що домовилися сторони, тоді "українські воїни будуть дуже потужно відповідати".

Чи можемо ми сказати, що ми домовилися про припинення вогню? Так. Чи можемо ми сказати, що немає ніяких одиночних пострілів? Ні. Вони є. Тому що це 410 кілометрів контактної лінії – розмежувальної тимчасової лінії, – і проконтролювати все дуже складно", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Путіним розведення військ на Донбасі.