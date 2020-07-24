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24 липня 2020, 11:04

Поліція вилучила в Києві наркотики на 5 мільйонів гривень

24 липня 2020, 11:04
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Через незаконну діяльності затримали 57-річного киянина, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років
Через незаконну діяльності затримали 57-річного киянина, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років
Фото: Нацполіція
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Поліція вилучила у жителя Києва 440 кущів канабісу загальною вагою приблизно 3 кілограми. Вартість наркотичних засобів оцінили у 5 мільйонів гривень.

Як інформує RegioNews, про це повідомили в пресслужбі поліції столиці.

Відзначається, що наркотичні речовини вже були готові до продажу, а коноплю чоловік вирощував у у спеціалізованих лабораторних умовах – у парнику.

Правоохоронці вилучили наркотики та оголосили киянину про підозру. Його підозрюють у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні та збуті наркотичних засобів та у вирощуванні конопель.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, в Україні ліквідували мережу нарколабораторій у чотирьох областях.

Київ наркотики в'язниця поліція Нацполіція
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