Голова Одеської ОДА хоче прибрати танкер Delfi без дозволу судновласника

Із відповідною заявою він звернувся до Кабінету Міністрів

Із відповідною заявою він звернувся до Кабінету Міністрів

Фото: ОДА

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА, передає RegioNews.

20 липня сплинув граничний термін, відведений капітаном морського порту Одеси Кирилом Цюпком для підйому та віддалення аварійного танкера. Судновласник просить продовжити ці строки до 10-го серпня. За словами керівника ОДА, цій історії необхідно покласти край”, - йдеться в повідомленні.

Він також пропонує визнати ситуацію навколо танкера Delfi надзвичайною.

Я вважаю, що продовжувати судновласнику терміни ліквідації аварії — не можна. Він мав достатньо часу щоб вирішити цю проблему. Далі має втручатись АМПУ”, - сказав Куций.

За його словами, судно можна самостійно підняти згідно з Кодексом торговельного мореплавства, зокрема, якщо завершився термін проведення робіт, встановлений капітаном морського порту, і якщо затонуле судно несе загрозу для людей, природи чи судноплавства.

Восени розпочнеться сезон штормів і тоді судно буде неможливо прибрати через погодні умови. Саме тому я звернувся до Кабінету Міністрів із проханням визнати цю ситуацію, як надзвичайну”, - додав голова ОДА.

Згідно з законом, для виконання робіт на конкурсі буде обрано підрядну організацію, а після проведення операції, на думку Куцого, кошти за підйом і ліквідацію танкера потрібно стягнути з судновласника.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року з-за штормового вітру біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перевернулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в морі.