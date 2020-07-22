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Председатель Одесской ОГА хочет убрать танкер Delfi без разрешения судовладельца
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
22 июля 2020, 13:53 8

Председатель Одесской ОГА хочет убрать танкер Delfi без разрешения судовладельца

22 июля 2020, 13:53 8
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С соответствующим заявлением он обратился в Кабинет Министров
С соответствующим заявлением он обратился в Кабинет Министров
Фото: ОДА
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Руководитель Одесской ОГА Максим Куцый обратился к правительству с просьбой разрешить Администрации морских портов принудительно убрать танкер Delfi по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА, передает RegioNews.

20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одессы Кириллом Цюпко для подъема и удаления аварийного танкера. Судовладелец просит продлить эти сроки до 10 августа. По словам руководителя ОГА, этой истории необходимо положить конец", - говорится в сообщении.

Он также предлагает признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной.

Я считаю, что продолжать судовладельцу сроки ликвидации аварии - нельзя. Он имел достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Далее должна вмешиваться АМПУ", - сказал Куцый.

По его словам, судно можно самостоятельно поднять согласно Кодексу торгового мореплавания, в частности, если закончился срок проведения работ, установленный капитаном морского порта, и если затонувшее судно несет угрозу для людей, природы или судоходства.

Осенью начнется сезон штормов и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий. Именно поэтому я обратился в Кабинет Министров с просьбой признать эту ситуацию, как чрезвычайную", - добавил председатель ОГА.

Согласно закону, для выполнения работ на конкурсе будет избрана подрядная организация, а после проведения операции, по мнению Куцого, средства за подъем и ликвидацию танкера нужно взыскать с судовладельца.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову через танкер Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

Кабмин Одесса Максим Куцый ОГА Танкер
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