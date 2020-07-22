09:49  22 липня
Добовий показник COVID-19 в Україні різко зріс: заразилися 829 осіб
10:09  22 липня
Спільник "луцького терориста" з Харкова погодився працювати з поліцією
08:19  22 липня
Доба в ООС: через обстріли загинув український військовий, ще один отримав поранення
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 липня 2020, 11:16 10

Шмигаль представив колективу АМКУ нову очільницю Ольгу Піщанську

22 липня 2020, 11:16 10
Читайте также на русском языке
Раніше депутати підтримали її призначення
Раніше депутати підтримали її призначення
Фото: Кабмін
Читайте также
на русском языке

21 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив колективу Антимонопольного комітету України нову голову відомства Ольгу Піщанську.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Прем’єр-міністр висловив підтримку новому керівництву АМКУ і заявив про готовість Кабінету міністрів співпрацювати для реалізації спільного бачення розвитку держави.

За словами глави Уряду, упродовж 20 років Україна суттєво просунулася в розвитку антимонопольної сфери, і тому потрібно продовжувати рух вперед.

Держава має говорити не про боротьбу з бізнесом, а лише про боротьбу зі зловживанням монопольним становищем. Це підхід цивілізованих країн, і ми маємо використовувати його у всіх напрямках", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 16 липня Рада призначила Ольгу Піщанську головою антимонопольного комітету, до цього вона виконувала обов'язки голови АМКУ.

Кабмін Деніс Шмигаль АМКУ начальник Ольга Піщанська
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Шмигаль: головне завдання - зберегти життя заручників у Луцьку
21 липня 2020, 14:46
У Львові під стінами ОДА пікетують власники кафе та ресторанів
20 липня 2020, 13:42
Кабмін визначився з кандидатом на посаду першого заступника голови Харківської ОДА
19 липня 2020, 11:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори на Херсонщині: динозаври та акваріумні рибки
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський
Всі публікації »
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »