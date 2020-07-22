Шмигаль представив колективу АМКУ нову очільницю Ольгу Піщанську
21 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив колективу Антимонопольного комітету України нову голову відомства Ольгу Піщанську.
Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.
Прем’єр-міністр висловив підтримку новому керівництву АМКУ і заявив про готовість Кабінету міністрів співпрацювати для реалізації спільного бачення розвитку держави.
За словами глави Уряду, упродовж 20 років Україна суттєво просунулася в розвитку антимонопольної сфери, і тому потрібно продовжувати рух вперед.
Держава має говорити не про боротьбу з бізнесом, а лише про боротьбу зі зловживанням монопольним становищем. Це підхід цивілізованих країн, і ми маємо використовувати його у всіх напрямках", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, 16 липня Рада призначила Ольгу Піщанську головою антимонопольного комітету, до цього вона виконувала обов'язки голови АМКУ.