Шмигаль представив колективу АМКУ нову очільницю Ольгу Піщанську

Раніше депутати підтримали її призначення

Раніше депутати підтримали її призначення

Фото: Кабмін

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Прем’єр-міністр висловив підтримку новому керівництву АМКУ і заявив про готовість Кабінету міністрів співпрацювати для реалізації спільного бачення розвитку держави.

За словами глави Уряду, упродовж 20 років Україна суттєво просунулася в розвитку антимонопольної сфери, і тому потрібно продовжувати рух вперед.

Держава має говорити не про боротьбу з бізнесом, а лише про боротьбу зі зловживанням монопольним становищем. Це підхід цивілізованих країн, і ми маємо використовувати його у всіх напрямках", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 16 липня Рада призначила Ольгу Піщанську головою антимонопольного комітету, до цього вона виконувала обов'язки голови АМКУ.