Хвиля "мінувань" прокотилася по всій Україні
Сьогодні "замінували" близько 50 об'єктів в різних областях
Сьогодні "замінували" близько 50 об'єктів в різних областях
Поліція перевіряє всі заяви про мінування.
Про це пише RegioNews з посиланням на Інсайдер UA.
Слідом за мінуванням ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві з'явилася інформація про мінування Центрального залізничного вокзалу та аеропорту Жуляни. Відомо, що інформація про замінування вокзалу не підтвердилася.
В Одесі повідомили про мінування двох судів, а в Запорізькій області ветеран АТО погрожував підірвати гранату в магазині.
У цілому, сьогодні по всій країні прокотилася серія з близько 50 мінувань різного характеру.
Нагадаємо, сьогодні у Києві біля метро "Мінська" прогримів вибух.
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