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21 липня 2020, 18:14 6

Хвиля "мінувань" прокотилася по всій Україні

21 липня 2020, 18:14 6
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Сьогодні "замінували" близько 50 об'єктів в різних областях
Сьогодні "замінували" близько 50 об'єктів в різних областях
Фото: Нацполіція України
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Поліція перевіряє всі заяви про мінування.

Про це пише RegioNews з посиланням на Інсайдер UA.

Слідом за мінуванням ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві з'явилася інформація про мінування Центрального залізничного вокзалу та аеропорту Жуляни. Відомо, що інформація про замінування вокзалу не підтвердилася.

В Одесі повідомили про мінування двох судів, а в Запорізькій області ветеран АТО погрожував підірвати гранату в магазині.

У цілому, сьогодні по всій країні прокотилася серія з близько 50 мінувань різного характеру.

Нагадаємо, сьогодні у Києві біля метро "Мінська" прогримів вибух.

мінування Київ Одеса Запоріжжя вибух поліція
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