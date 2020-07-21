Хвиля "мінувань" прокотилася по всій Україні

Сьогодні "замінували" близько 50 об'єктів в різних областях

Сьогодні "замінували" близько 50 об'єктів в різних областях

Фото: Нацполіція України

Про це пише RegioNews з посиланням на Інсайдер UA.

Слідом за мінуванням ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві з'явилася інформація про мінування Центрального залізничного вокзалу та аеропорту Жуляни. Відомо, що інформація про замінування вокзалу не підтвердилася.

В Одесі повідомили про мінування двох судів, а в Запорізькій області ветеран АТО погрожував підірвати гранату в магазині.

У цілому, сьогодні по всій країні прокотилася серія з близько 50 мінувань різного характеру.

Нагадаємо, сьогодні у Києві біля метро "Мінська" прогримів вибух.