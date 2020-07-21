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21 липня 2020, 16:30 2

АМПУ має намір взяти на себе роботи по підйому танкера "Delfi"

21 липня 2020, 16:30 2
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Це рішення викликане тим, що термін, який дали судновласнику для евакуації танкера, вже вийшов
Фото: Державна екологічна інспекція в Одеській області
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Адміністрація морських портів України має намір взяти на себе роботи по підйому танкера "Delfi"

Про це пише Regionews.

За оцінкою ДП "АМПУ", на сьогодні у підрядної організації, яка залучена судновласником, відсутні достатні сили і засоби для успішного завершення операції, і справа не в невдалій спробі", – сказано в повідомленні.

Державна екологічна інспекція прогнозує поновлення роботи з підняття затонулого танкера "Делфі" після водолазних робіт по зниженню його ваги.

Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передають "Українські новини"

Перші дві спроби евакуювати затонулий в Одесі танкер Delfi були безуспішними. Він занадто важкий: тріснув понтон, порвався кормовий трос. Водолази повинні полегшити Delfi: відкачати кормовий відсік і носової трюм, отримати тріснутий понтон і замінити його", - сказав він.

Мальований зазначив, що підняття танкера - це складний та трудомісткий процес, у якому багато маловідомих складових.

Він заявив, що неможливо передбачити вага танкера і наскільки сильно він тримається за хвилею, так як це з'ясовується досвідченим шляхом.

Державна екологічна інспекція відзначає незначний рівень забруднення води нафтопродуктами в районі підтопленого танкера "Делфі".

За результатами досліджень виявлено незначне перевищення нормованих значень гранично допустимих концентрацій за вмістом у воді нафтопродуктів - 0,07 при нормі 0,05 мг/дм3", - сказав Мальований.

Нагадаємо, 21 листопада 2019 року з-за штормового вітру біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перевернулося.

Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти.

Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi.

Під час недавнього візиту в Одесу президента України Володимира Зеленського був названий новий термін, у який танкер повинні прибрати з пляжу – максимум 20 липня.

Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в морі.

Одеса екологія море пляж Танкер
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