АМПУ має намір взяти на себе роботи по підйому танкера "Delfi"

Це рішення викликане тим, що термін, який дали судновласнику для евакуації танкера, вже вийшов

Це рішення викликане тим, що термін, який дали судновласнику для евакуації танкера, вже вийшов

Фото: Державна екологічна інспекція в Одеській області

Адміністрація морських портів України має намір взяти на себе роботи по підйому танкера "Delfi"

Про це пише Regionews. За оцінкою ДП "АМПУ", на сьогодні у підрядної організації, яка залучена судновласником, відсутні достатні сили і засоби для успішного завершення операції, і справа не в невдалій спробі", – сказано в повідомленні. Державна екологічна інспекція прогнозує поновлення роботи з підняття затонулого танкера "Делфі" після водолазних робіт по зниженню його ваги. Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передають "Українські новини" Перші дві спроби евакуювати затонулий в Одесі танкер Delfi були безуспішними. Він занадто важкий: тріснув понтон, порвався кормовий трос. Водолази повинні полегшити Delfi: відкачати кормовий відсік і носової трюм, отримати тріснутий понтон і замінити його", - сказав він. Мальований зазначив, що підняття танкера - це складний та трудомісткий процес, у якому багато маловідомих складових. Він заявив, що неможливо передбачити вага танкера і наскільки сильно він тримається за хвилею, так як це з'ясовується досвідченим шляхом. Державна екологічна інспекція відзначає незначний рівень забруднення води нафтопродуктами в районі підтопленого танкера "Делфі". За результатами досліджень виявлено незначне перевищення нормованих значень гранично допустимих концентрацій за вмістом у воді нафтопродуктів - 0,07 при нормі 0,05 мг/дм3", - сказав Мальований. Нагадаємо, 21 листопада 2019 року з-за штормового вітру біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер під прапором Молдови. Вранці 22 листопада в районі пляжу "Дельфін" судно сіло на мілину і перевернулося. Із затонулого танкера в море періодично випливають нафтопродукти. Пізніше Зеленський влаштував "розбір польотів" Труханова через танкер Delfi. Під час недавнього візиту в Одесу президента України Володимира Зеленського був названий новий термін, у який танкер повинні прибрати з пляжу – максимум 20 липня. Дві спроби підняти танкер "Delfi" виявилися невдалими, судно як і раніше лежить в морі.

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