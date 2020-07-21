Розслідування у справі зґвалтування у Кагарлику продовжили на півроку
Голосіївський суд Києва продовжив термін слідства у справі зґвалтування поліцейськими жінку у відділку міста Кагарлик.
Про це у Facebook повідомила адвокат постраждалої Олена Сотник, пише RegioNews.
Слідство продовжене на 6 місяців через велику кількість епізодів і потерпілих від підозрюваних поліцейських.
#справа_Кагарлик Доставлено всіх 4 "Кагарлицьких" поліцейських, які підозрюються в катуванні 4 людей, а Сулима та Кузів...Опубліковано Оленою Сотник Вівторок, 21 липня 2020 р.
Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.
Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.
Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.
26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.
Проти поліцейських із Кагарлика було подано 12 скарг, зокрема через насильство.