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21 липня 2020, 17:42 1

Розслідування у справі зґвалтування у Кагарлику продовжили на півроку

21 липня 2020, 17:42 1
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Суд пояснив своє рішення великою кількістю епізодів і потерпілих
Суд пояснив своє рішення великою кількістю епізодів і потерпілих
Фото: Facebook
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Голосіївський суд Києва продовжив термін слідства у справі зґвалтування поліцейськими жінку у відділку міста Кагарлик.

Про це у Facebook повідомила адвокат постраждалої Олена Сотник, пише RegioNews.

Слідство продовжене на 6 місяців через велику кількість епізодів і потерпілих від підозрюваних поліцейських.

#справа_Кагарлик Доставлено всіх 4 "Кагарлицьких" поліцейських, які підозрюються в катуванні 4 людей, а Сулима та Кузів...

Опубліковано Оленою Сотник Вівторок, 21 липня 2020 р.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Проти поліцейських із Кагарлика було подано 12 скарг, зокрема через насильство.

суд розслідування поліція згвалтування Кагарлик
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