Розслідування у справі зґвалтування у Кагарлику продовжили на півроку

Суд пояснив своє рішення великою кількістю епізодів і потерпілих

Суд пояснив своє рішення великою кількістю епізодів і потерпілих

Фото: Facebook

Голосіївський суд Києва продовжив термін слідства у справі зґвалтування поліцейськими жінку у відділку міста Кагарлик.

Про це у Facebook повідомила адвокат постраждалої Олена Сотник, пише RegioNews.

Слідство продовжене на 6 місяців через велику кількість епізодів і потерпілих від підозрюваних поліцейських.

#справа_Кагарлик Доставлено всіх 4 "Кагарлицьких" поліцейських, які підозрюються в катуванні 4 людей, а Сулима та Кузів... Опубліковано Оленою Сотник Вівторок, 21 липня 2020 р.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці у своєму службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували 26 - річну жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

Поліцейськими виявилися 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів і 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх відразу звільнили, зараз йде слідство.

Усі відділення Кагарлицької поліції розформували, а всіх співробітників відправлять на переатестацію.

26 травня обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Чоловіки своєї провини не визнають.

Проти поліцейських із Кагарлика було подано 12 скарг, зокрема через насильство.