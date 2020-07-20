Зеленський офіційно представив Кирила Шевченка персоналу Нацбанку
20 липня президент Володимир Зеленський представив персоналу Національного банку нового голову Кирила Шевченка.
Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає RegioNews.
За словами Зеленського, Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і Нацбанк, і економіка, і вся Україна". Він нагадав, що підтримує тези про незалежність голови НБУ.
Я як президент, повністю підтримую твердження, що голова НБУ має бути незалежним. Окрім незалежності, у голови НБУ має бути ще, як мінімум 3 важливі якості: професійність, мужність та відповідальність”, - додав він.
На думку президента, Нацбанк має бути стовпом макроекономічної стабільності, і його монетарна політика має підтримувати таку стабільність.
Як незалежний регулятор, НБУ має працювати на довгострокове економічне зростання в умовах стабільної нацвалюти", - додав Зеленський.
У свою чергу, Кирило Шевченко сказав колективу, що продовжить політику зниження розміру облікової ставки, а також буде тісніше співпрацювати з урядом, щоб знизити вартість кредитів.
Також він зазначив, що планує працювати над тим, аби банки вкладали свої гроші у кредити бізнесу та населенню.
Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.