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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 липня 2020, 16:48 9

Зеленський офіційно представив Кирила Шевченка персоналу Нацбанку

20 липня 2020, 16:48 9
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Він заявив, що хоче від Шевченка незалежності та відповідальності
Він заявив, що хоче від Шевченка незалежності та відповідальності
Фото: Офіс президента
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20 липня президент Володимир Зеленський представив персоналу Національного банку нового голову Кирила Шевченка.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає RegioNews.

За словами Зеленського, Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і Нацбанк, і економіка, і вся Україна". Він нагадав, що підтримує тези про незалежність голови НБУ.

Я як президент, повністю підтримую твердження, що голова НБУ має бути незалежним. Окрім незалежності, у голови НБУ має бути ще, як мінімум 3 важливі якості: професійність, мужність та відповідальність”, - додав він.

На думку президента, Нацбанк має бути стовпом макроекономічної стабільності, і його монетарна політика має підтримувати таку стабільність.

Як незалежний регулятор, НБУ має працювати на довгострокове економічне зростання в умовах стабільної нацвалюти", - додав Зеленський.

У свою чергу, Кирило Шевченко сказав колективу, що продовжить політику зниження розміру облікової ставки, а також буде тісніше співпрацювати з урядом, щоб знизити вартість кредитів.

Також він зазначив, що планує працювати над тим, аби банки вкладали свої гроші у кредити бізнесу та населенню.

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.

16 липня у Раді зареєстрували постанову про призначення голови Нацбанку, кандидатуру Шевченка підтримав профільний комітет. Того ж дня Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку

Володимир Зеленський НБУ економіка Нацбанк Кирило Шевченко
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