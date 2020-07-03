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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 липня 2020, 16:19 8

Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ

03 липня 2020, 16:19 8
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Він заявив, що його відставка - це протест проти політичного тиску
Він заявив, що його відставка - це протест проти політичного тиску
Фото: Facebook
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У п'ятницю, 3 липня Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Національного банку України Якова Смолія.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За проект постанови №3772 про звільнення Смолія з посади голови Нацбанку проголосували 286 нодних депутатів.

Нагадаємо, 1 липня про свою відставку із-за постійного політичного тиску заявив голова НБУ Яків Смолій.

Президент Зеленський зареєстрував у Верховній раді проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Профільний комітет Верховної Ради підтримав відставку Смолія.

Виступаючи перед депутатами 3 липня, голова НБУ Яків Смолій заявив, що прийняв важке рішення про відставку через політичний тиск.

НБУ відставка Верховна Рада депутат голосування Яків Смолій
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