Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ
Він заявив, що його відставка - це протест проти політичного тиску
Він заявив, що його відставка - це протест проти політичного тиску
У п'ятницю, 3 липня Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Національного банку України Якова Смолія.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.
За проект постанови №3772 про звільнення Смолія з посади голови Нацбанку проголосували 286 нодних депутатів.
Нагадаємо, 1 липня про свою відставку із-за постійного політичного тиску заявив голова НБУ Яків Смолій.
Президент Зеленський зареєстрував у Верховній раді проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.
Профільний комітет Верховної Ради підтримав відставку Смолія.
Виступаючи перед депутатами 3 липня, голова НБУ Яків Смолій заявив, що прийняв важке рішення про відставку через політичний тиск.
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