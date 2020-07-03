Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ

Він заявив, що його відставка - це протест проти політичного тиску

Він заявив, що його відставка - це протест проти політичного тиску

Фото: Facebook

У п'ятницю, 3 липня Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Національного банку України Якова Смолія.

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