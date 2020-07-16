Рада проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку

Його кандидатуру подав президент Володимир Зеленський

Його кандидатуру подав президент Володимир Зеленський

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Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За призначення Кирила Шевченка головою НБУ проголосували 332 народних депутати, зокрема більшість депутатів фракцій "Слуги народу", ОПЗЖ та "Батьківщини".

Відомо, що президент Володимир Зеленський не був присутній у парламенті під час представлення глави НБУ.

Кирило Шевченко – банкір, керівник державного "Укргазбанку", його кандидатура обговорювалася упродовж тривалого часу після того, як колишній голова НБУ Яків Смолій подав у відставку.

Під час виступу у сесійній залі Шевченко обіцяв боротися за макроекономічну та макрофінансову стабільність в Україні.

Нагадаємо, 3 липня Рада проголосувала за відставку Якова Смолія з посади голови НБУ.

16 липня у Раді зареєстрували постанову про призначення голови Нацбанку, кандидатуру Шевченка підтримав профільний комітет.