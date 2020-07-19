НБУ встановив порядок відкриття і закриття виборчих фондів

Відповідна постанова Нацбанку набуде чинності 5 вересня

Відповідна постанова Нацбанку набуде чинності 5 вересня

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Національний банк України на виконання вимог Виборчого кодексу України врегулював низку питань щодо порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема, Центробанк визначив наступне:

порядок відкриття і закриття рахунків виборчих фондів;

зобов'язав банки повідомляти Центральну виборчу комісію та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України, політичної партії та його реквізити;

регіональне або територіальне представництво Центральної виборчої комісії та Національне агентство з питань запобігання корупції про відкриття поточного рахунку власного виборчого фонду кандидата у народні депутати і його реквізити;

територіальну виборчу комісію про відкриття рахунку виборчого фонду організації партії, кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища та його реквізити.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 15 липня 2020 № 102 "Про затвердження Порядку відкриття і закриття рахунків виборчих фондів" (далі — Постанова), який набирає чинності з 5 вересня 2020.

Нагадаємо, 16 липня Рада проголосувала за внесення змін у Виборчий кодекс.

Також 3 липня Рада затвердила бюлетень для голосування на місцевих виборах.