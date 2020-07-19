Микола Тищенко не виключає, що може балотуватися на посаду мера Одеси

Це станеться, якщо відповідне рішення прийме президент Володимир Зеленський

Це станеться, якщо відповідне рішення прийме президент Володимир Зеленський

Фото: Liga.net

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Рубрика".

Як пише "Рубрика", у розмові з журналістами видання Тищенко сказав, що готовий балотуватися в мери Одеси, якщо таке рішення ухвалить Володимир Зеленський. За словами нардепа, він — людина команди президента, тому буде працювати там, де це максимально важливо для партії влади.

Поки ще не знаю про нові креативні стратегії Володимира Олександровича. Але він президент і йому видніше... Буде прийнято рішення по Одесі, буду працювати в Одесі. До речі, це моє улюблене місто номер 2. У мене прабабуся жила на Молдаванці (мікрорайон Одеси. — ред.). Стадіон, так стадіон", — заявив Тищенко.

Нагадаємо,16 липня на внутрішньофракційних праймеріз у "Слузі народу" на посаду кандидата в мери Києва Микола Тищенко посів третє місце, поступившись Олександру Дубінскому і майбутній кандидатці в мери столиці Ірині Верещук.