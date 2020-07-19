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19 липня 2020, 18:07 12

Микола Тищенко не виключає, що може балотуватися на посаду мера Одеси

19 липня 2020, 18:07 12
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Це станеться, якщо відповідне рішення прийме президент Володимир Зеленський
Це станеться, якщо відповідне рішення прийме президент Володимир Зеленський
Фото: Liga.net
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Програвши праймеріз на посаду міського голови Києва, "слуга народу" вирішив придивитися до крісла мера Одеси

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Рубрика".

Як пише "Рубрика", у розмові з журналістами видання Тищенко сказав, що готовий балотуватися в мери Одеси, якщо таке рішення ухвалить Володимир Зеленський. За словами нардепа, він — людина команди президента, тому буде працювати там, де це максимально важливо для партії влади.

Поки ще не знаю про нові креативні стратегії Володимира Олександровича. Але він президент і йому видніше... Буде прийнято рішення по Одесі, буду працювати в Одесі. До речі, це моє улюблене місто номер 2. У мене прабабуся жила на Молдаванці (мікрорайон Одеси. — ред.). Стадіон, так стадіон", — заявив Тищенко.

Нагадаємо,16 липня на внутрішньофракційних праймеріз у "Слузі народу" на посаду кандидата в мери Києва Микола Тищенко посів третє місце, поступившись Олександру Дубінскому і майбутній кандидатці в мери столиці Ірині Верещук.

вибори Володимир Зеленський Одеса Слуга народа мер Микола Тищенко
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