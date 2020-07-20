НАЗК перевірить декларації Порошенка, Зеленського та цілого ряду чиновників

Загалом агентство перевірить декларації про доходи 13 осіб

Загалом агентство перевірить декларації про доходи 13 осіб

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Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій президента Володимира Зеленського та колишнього президента Петра Порошенка за 2018 та 2019 роки.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Також відомство перевірить статки діючих та колишніх чиновників Кабінету Міністрів.

Це міністр культури Олександр Ткаченко, колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет, ексміністр охорони здоров’я Ілля Ємець, ексміністра оборони Андрій Загороднюк, колишній міністра закордонних справ Павло Клімкін і ексміністр культури Євген Нищук.

Крім того, НАЗК візьметься за декларації голови Харківської ОДА Олексія Кучера та першого заступника керівника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександра Шефера.

У відомстві наголошують, що основною підставою для перевірки є висока посада того чи іншого чиновника або діяча.

При чому перевіряються усі особи, які обіймали такі посади в 2019 році, навіть якщо на сьогодні вони не є топ-чиновниками", - повідомили у НАЗК.

Нагадаємо, суд зобов'язав НАБУ порушити справу проти голови Дніпропетровської ОДА, він не вказав у своїй декларації 1,4 млн грн і нерухомість.