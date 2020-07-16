У Раді зареєстрували постанови про призначення голів Нацбанку та АМКУ

Главою НБУ пропонують призначити Кирила Шевченка

Главою НБУ пропонують призначити Кирила Шевченка

Фото: Нацбанк

У Верховній Раді зареєстрували проекти постанови про призначення голови Національного банку України, а також про призначення голови Антимонопольного комітету України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на офіційний портал Ради.

Так, на посаду голови Нацбанку пропонують Кирила Шевченка, а на посаду глави АМКУ претендує Ольга Піщанська.

Ініціатором постанови про призначення голови АМКУ є народний депутат від "Слуги народу", голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Наголошується, що комітет розглянув подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення Піщанської головою Антимонопольного комітету України і прийняв рішення рекомендувати ВР призначити її на цю посаду.

Нагадаємо, пропонований на посаду голови Нацбанку Кирило Шевченко займає посаду голови правління "Укргазбанку" з травня 2015 року. До цього обіймав посаду першого заступника та виконуючого обов'язки голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".

Раніше повідомлялося, що 1 липня колишній глава НБУ Яків Смолій подав у відставку. Він заявив, що таке рішення пов'язане з систематичним політичним тиском. 3 липня Верховна рада відправила Смолія у відставку. При цьому у Зеленського заявили, що на Смолія не чинилося ніякого політичного тиску.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, відставка глави Нацбанку Якова Смолія не вплинула на відносини України з міжнародними партнерами.