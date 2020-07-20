Зеленский официально представил Кирилла Шевченко персоналу Нацбанка

Он заявил, что хочет от Шевченко независимости и ответственности

Он заявил, что хочет от Шевченко независимости и ответственности

Фото: Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает RegioNews.

По словам Зеленского, Шевченко является "именно тем профессионалом, который необходим и Нацбанку, и экономике, и всей Украине". Он напомнил, что поддерживает тезисы о независимости главы НБУ.

Я как президент, полностью поддерживаю утверждение, что глава НБУ должен быть независимым. Кроме независимости, у главы НБУ должны быть еще как минимум 3 важные качества: профессионализм, мужество и ответственность", - добавил он.

По мнению президента, Нацбанк должен быть столбом макроэкономической стабильности, и его монетарная политика должна поддерживать такую ​​стабильность.

Как независимый регулятор, НБУ должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной нацвалюты", - добавил Зеленский.

В свою очередь, Кирилл Шевченко сказал коллективу, что продолжит политику снижения размера учетной ставки, а также будет тесно сотрудничать с правительством, чтобы снизить стоимость кредитов.

Также он отметил, что планирует работать над тем, чтобы банки вкладывали свои деньги в кредиты бизнесу и населению.

Напомним, 3 июля Рада проголосовала за отставку Якова Смолия с должности главы НБУ.

16 июля в Раде зарегистрировали постановление о назначении главы Нацбанка, кандидатуру Шевченка поддержал профильный комитет. В тот же день Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка.