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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 липня 2020, 14:55 6

Заступник мера Черкас розповів подробиці спецоперації із свого зникнення

20 липня 2020, 14:55 6
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Він пов’язує замах із своєю політичною діяльністю
Він пов’язує замах із своєю політичною діяльністю
Фото: скріншот відео
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Заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар повідомив, що не мав із депутатом Максимом Шадловським, якого підозрюють в організації замаху на його життя, жодних матеріальних справ.

Про це він розповів під час брифінгу 20 липня в Черкаській міській раді, передає RegioNews.

За словами Ботнара, він пов’язує замах із своєю політичною, антикорупційною діяльністю й не вважає Шадловського "кінцевим бенефіціаром” замаху.

У списку тих, кого я міг запідозрити в організації свого вбивства, Шадловський був, але далеко не на перших позиціях”, – сказав Ботнар.

Він підкреслив, що до останнього не знав, хто замовник замаху на його життя. Однак пов’язує інцидент із компанією "Нова якість”, так як сприяв розірванню угод із цією компанією на обслуговування будинків.

Ботнар додав, що наприкінці минулого року депутати міськради Шадловський і Романов тиснули на нього, щоб він змінив свою позицію щодо відставки міського голови.

Він зазначив, що пообіцяв правоохоронцям зберігати деякі обставини спецоперації в таємниці, втому числі, він не може назвати суму, яку заплатили за його вбивство

Нагадаємо, 16 липня на робочому місці не виявили заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара, про що повідомив мер Анатолій Бондаренко.

Пізніше з`явилася інформація, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення заступника мера Черкас.

ДБР повідомило про те, що попередила убивство заступника міського голови Черкас, замовником якого є один з депутатів черкаської міської ради.

ДБР Черкаси депутат горсовет брифінг Анатолій Бондаренко
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