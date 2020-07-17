18:08  17 липня
Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців
16:47  17 липня
Шмигаль провів нараду через забруднення сміттям прикордонних річок
19:43  17 липня
На Київщині розбився легкомоторний літак
UA | RU
UA | RU
17 липня 2020, 19:58 33

У Києві проходять обшуки в офісі Дениса Комарницького

17 липня 2020, 19:58 33
Читайте также на русском языке
У Києві озброєні люди заблокували бізнес-центр IQ, де розташований офіс Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом
У Києві озброєні люди заблокували бізнес-центр IQ, де розташований офіс Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Приміщення центру нині перекрите на вхід і на вихід. У коридорах ходять озброєні люди. До будівлі приїхала карета «швидкої допомоги».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на власні джерела.

Як відомо, Дениса Комарницького почали називати "новим смотрящим” за Києвом восени 2019-го, після виборів до Верховної Ради. Ряд журналістів, активістів та експертів заявляли, що команда Комарницького працювала з нардепом від "Слуги народу” та відомим ресторатором Миколою Тищенком під час парламентських перегонів.

Також є інформація, що Денис Комарницький нібито нині залучений до активної передвиборчої кампанії Тищенка на посаду мера Києва. Останній вважається креатурою Єрмака і "засвітився” в скандальній історії з рестораном "Велюр”.

Про обшуки у команди Комарницького годину тому написав і нардеп Гео Лерос на своїй сторінці у Facebook:

Якщо в Києві "смотрящих" від Офісу президента немає, то від кого ж вони? !!

Сьогодні відбулося більше 50 обшуків у команди Комарницького, яка розпиляла столичний бюджет на 16 млрд грн, вкрала не сотні, а тисячі гектар київської землі і десятки міських будівель.

Дуже переживаю за керівника міської партійної організації СН Колю Тищенка, його родича Германа Блінова, який курирує всі великі будівництва Києва, в тому числі Подільсько-Воскресенський міст, Шулявку ... Мішу Подоляка, який займається "Великий стійкою" в Києві і не тільки", - іронічно зауважив Гео Лерос.

Если в Киеве "смотрящих" от Офиса президента нет, то от кого же они?!! Сегодня произошло больше 50 обысков у команды...

Опубліковано Geo Leros Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Нагадаємо, Гео Лерос передав в Національне антикорупційне бюро, а також журналістам проекту Bihus.info інформацію, яка може почати резонансне розслідування відносно Дениса Комарницького, якого нардеп називає головним "смотрящим" по Києву.

вибори обшук Андрій Єрмак Київ мер горсовет Гео Лерос Микола Тищенко Денис Комарницький
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Виконавча влада має з повагою ставитися до очільника громади – ексочільники Вінницької ОДА
17 липня 2020, 19:16
Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців
17 липня 2020, 18:08
Справа Майдану: НАБУ оголосило про підозру голові Окружного адмінсуду Вовку
17 липня 2020, 17:24
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Депутати донецької облради та експомічник Богатирьової, або Хто контролює автовокзали Миколаївщини
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »