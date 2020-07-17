У Києві проходять обшуки в офісі Дениса Комарницького

У Києві озброєні люди заблокували бізнес-центр IQ, де розташований офіс Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом

У Києві озброєні люди заблокували бізнес-центр IQ, де розташований офіс Дениса Комарницького, якого називають "смотрящим" за Києвом

Фото з відкритих джерел

Приміщення центру нині перекрите на вхід і на вихід. У коридорах ходять озброєні люди. До будівлі приїхала карета «швидкої допомоги».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на власні джерела.

Як відомо, Дениса Комарницького почали називати "новим смотрящим” за Києвом восени 2019-го, після виборів до Верховної Ради. Ряд журналістів, активістів та експертів заявляли, що команда Комарницького працювала з нардепом від "Слуги народу” та відомим ресторатором Миколою Тищенком під час парламентських перегонів.

Також є інформація, що Денис Комарницький нібито нині залучений до активної передвиборчої кампанії Тищенка на посаду мера Києва. Останній вважається креатурою Єрмака і "засвітився” в скандальній історії з рестораном "Велюр”.

Про обшуки у команди Комарницького годину тому написав і нардеп Гео Лерос на своїй сторінці у Facebook:

Якщо в Києві "смотрящих" від Офісу президента немає, то від кого ж вони? !! Сьогодні відбулося більше 50 обшуків у команди Комарницького, яка розпиляла столичний бюджет на 16 млрд грн, вкрала не сотні, а тисячі гектар київської землі і десятки міських будівель. Дуже переживаю за керівника міської партійної організації СН Колю Тищенка, його родича Германа Блінова, який курирує всі великі будівництва Києва, в тому числі Подільсько-Воскресенський міст, Шулявку ... Мішу Подоляка, який займається "Великий стійкою" в Києві і не тільки", - іронічно зауважив Гео Лерос.

Если в Киеве "смотрящих" от Офиса президента нет, то от кого же они?!! Сегодня произошло больше 50 обысков у команды... Опубліковано Geo Leros Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Нагадаємо, Гео Лерос передав в Національне антикорупційне бюро, а також журналістам проекту Bihus.info інформацію, яка може почати резонансне розслідування відносно Дениса Комарницького, якого нардеп називає головним "смотрящим" по Києву.