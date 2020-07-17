Депутати Львівської обласної ради ухвалили звернення щодо захисту української мови

Вони закликали президента і спікера ВР зняти із розгляду питання про зміни до мовного закону і припинити дискусії щодо мовного питання

Вони закликали президента і спікера ВР зняти із розгляду питання про зміни до мовного закону і припинити дискусії щодо мовного питання

Фото: radiosvoboda.org

Під стінами Верховної Ради України у Києві відбулася виїзна позачергова сесія Львівської обласної ради. До роботи виїзної сесії Львівської обласної ради долучилися народні депутати України, колеги-депутати з Тернопільської та Івано-Франківської облрад.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свободу.

Обласні депутати наголосили, що метою законопроєкту №2362, що його вніс на розгляд парламенту нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський, є тотальна русифікація української освіти, а сам документ назвали "ганебним".

Відтак у заяві депутати Львівської обласної ради закликали:

– Президента України Володимира Зеленського проявити державну відповідальність і політичну волю й не допустити ухвалення цього ганебного законопроєкту;

– монобільшість і Голову Верховної Ради України Дмитра Разумкова зняти русифікаторський законопроєкт із розгляду та припинити дискусії щодо мовного питання раз і назавжди;

– кожну депутатську фракцію та групу у Верховній Раді України, усіх народних обранців у парламенті у разі винесення цього проєкту на пленарне засідання виступити на захист української освіти й проголосувати проти.

Кожен, хто віддасть свій голос за цей проєкт, стане прямим колаборантом і учасником російської гібридної війни проти України, а отже - зрадником України та її європейського вибору", - додали депутати Львівщини.

Раніше повідомлялось, що ВР не розглядатиме мовний закон Бужанського.