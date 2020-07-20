Депутати міської ради Чернівців хочуть звільнити виконувача обов`язків голови

У міську раду подали проєкт рішення щодо звільнення з посади секретаря Чернівецької міської ради Василя Продана

У міську раду подали проєкт рішення щодо звільнення з посади секретаря Чернівецької міської ради Василя Продана

Після того, як Верховний суд за заявою Василя Продана відсторонив Олексія Каспрука від посади мера міста, група депутатів вимагає звільнення самого Продана

Про це повідомив депутат міської ради від "Європейської солідарності" Василь Максимюк, пише RegioNews.

Ні для кого не секрет, що у Чернівцях відбувався конфлікт двох політичних сил і наслідки цього конфлікту ми бачимо. Місто у занедбаному стані. До цього час був визначений баланс сил. Міський голова Олексій Каспрук виступав умовним запобіжником, який зупиняв намагання певних сил щодо розпорощення земель, міського бюджету, міського комунального майна. Наразі через рішення Верховного суду такого запобіжника немає", - розповів Василь Максимюк.

За його словами, щоби вирівняти цей баланс сил необхідно звільнити Василя Продана.

Ми вважаємо, що секретаря міської ради Василя Продана потрібно звільнити з посади. І для того міська рада повинна обрати нового секретаря до проведення місцевих виборів у жовтні, коли прийде нова влада", - сказав Василь Максимюк.

Василь Максимюк щодо проекту рішення про звільнення з посади секретаря Чернівецької міської ради В.Продана Опубліковано Європейська Солідарність - Чернівці Понеділок, 20 липня 2020 р.

Нагадаємо, 17 липня Верховний суд відсторонив Олексія Каспрука з посади мера Чернівців.