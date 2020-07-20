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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июля 2020, 14:55 11

Заместитель мэра Черкасс рассказал подробности спецоперации по своему исчезновению

20 июля 2020, 14:55 11
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Он связывает покушение со своей политической деятельностью
Он связывает покушение со своей политической деятельностью
Фото: скриншот видео
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Заместитель городского головы Черкасс Юрий Ботнар сообщил, что не имел с депутатом Максимом Шадловским, которого подозревают в организации покушения на его жизнь, никаких материальных дел.

Об этом он рассказал во время брифинга 20 июля в Черкасском городском совете, передает RegioNews.

По словам Ботнара, он связывает покушение со своей политической, антикоррупционной деятельностью и не считает Шадловського "конечным бенефициаром" покушения.

В списке тех, кого я мог заподозрить в организации своего убийства, Шадловський был, но далеко не на первых позициях", - сказал Ботнар.

Он подчеркнул, что до последнего не знал, кто заказчик покушения на его жизнь. Однако связывает инцидент с компанией "Новое качество", так как способствовал разрыву договоров с этой компанией на обслуживание домов.

Ботнар добавил, что в конце прошлого года депутаты горсовета Шадловский и Романов давили на него, чтобы он изменил свою позицию относительно отставки городского головы.

Он отметил, что пообещал правоохранителям хранить некоторые обстоятельства спецоперации в тайне, в том числе, он не может назвать сумму, которую заплатили за его убийство

Напомним, 16 июля на рабочем месте не обнаружили заместителя городского головы Черкасс Юрия Ботнаря, о чем сообщил мэр Анатолий Бондаренко.

Позже появилась информация, что полиция открыла уголовное дело по факту исчезновения заместителя мэра Черкасс.

ГБР сообщило о том, что предупредила убийство заместителя городского головы Черкасс, заказчиком которого является один из депутатов черкасского городского совета.

ГБР Черкассы депутат горсовет брифинг Анатолий Бондаренко
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