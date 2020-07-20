09:52  20 июля
Коронавирус в Украине: за сутки 651 новый больной и 13 смертей
11:04  20 июля
Задержание экс-главы "Укравтодора": НАБУ и САП проводят обыски в Киеве и Львове
08:19  20 июля
Сутки на Донбассе: боевики 17 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июля 2020, 11:42 7

НАПК проверит декларации Порошенко, Зеленского и целого ряда чиновников

20 июля 2020, 11:42 7
Читайте також українською мовою
В целом агентство проверит декларации о доходах 13 человек
В целом агентство проверит декларации о доходах 13 человек
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций президента Владимира Зеленского и бывшего президента Петра Порошенко за 2018 и 2019 годы.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

Также ведомство проверит состояние действующих и бывших чиновников Кабинета Министров.

Это министр культуры Александр Ткаченко, бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет, экс-министр здравоохранения Илья Емец, экс-министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр иностранных дел Павел Климкин и экс-министр культуры Евгений Нищук.

Кроме того, НАПК возьмется за декларации главы Харьковской ОГА Алексея Кучера и первого заместителя руководителя Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера.

В ведомстве отмечают, что главным основанием для проверки является высокая должность того или иного чиновника или деятеля.

Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками", - сообщили в НАПК.

Напомним, суд обязал НАБУ возбудить дело против председателя Днепропетровской ОГА, он не указал в своей декларации 1,4 млн грн и недвижимость.

Владимир Зеленский НАПК проверки Петр Порошенко декларации Алексей Кучер
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Николай Тищенко не исключает, что может баллотироваться на пост мэра Одессы
19 июля 2020, 18:07
Владимир Зеленский уехал отдыхать на остров Бирючий - источники
19 июля 2020, 10:24
Вырубка леса на Харьковщине: Кучер пригрозил увольнением руководству правоохранителей в районах
18 июля 2020, 16:17
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Все публикации »
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »