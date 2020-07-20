НАПК проверит декларации Порошенко, Зеленского и целого ряда чиновников

В целом агентство проверит декларации о доходах 13 человек

В целом агентство проверит декларации о доходах 13 человек

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Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку деклараций президента Владимира Зеленского и бывшего президента Петра Порошенко за 2018 и 2019 годы.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

Также ведомство проверит состояние действующих и бывших чиновников Кабинета Министров.

Это министр культуры Александр Ткаченко, бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет, экс-министр здравоохранения Илья Емец, экс-министр обороны Андрей Загороднюк, бывший министр иностранных дел Павел Климкин и экс-министр культуры Евгений Нищук.

Кроме того, НАПК возьмется за декларации главы Харьковской ОГА Алексея Кучера и первого заместителя руководителя Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера.

В ведомстве отмечают, что главным основанием для проверки является высокая должность того или иного чиновника или деятеля.

Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками", - сообщили в НАПК.

Напомним, суд обязал НАБУ возбудить дело против председателя Днепропетровской ОГА, он не указал в своей декларации 1,4 млн грн и недвижимость.