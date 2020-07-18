Вирубка лісу на Харківщині: Кучер пригрозив звільненням керівництву правоохоронців у районах
Голова Харківської ОДА Олексій Кучер облетів лісові господарства області. За його словами особливо помітна вирубка лісів в Ізюмському районі області.
Як передає RegioNews, про це голова ОДА написав у Facebook.
Незважаючи на те, що масові незаконні вирубки зупинилися, повністю явище ще не викорінено, і особливо це помітно в Ізюмському районі. За 2 місяці залисин очевидно стало більше. Також абсолютно у всіх районах, які досліджували, в лісах дуже багато сухостою — і це обов'язок лісництв за цим стежити", — написав він.
Очільник області нагадав правоохоронцям, хто повинен зупиняти автомобілі "чорних лісорубів".
"Найближчим часом ініціюю зміну керівництва правоохоронних органів у районах. Фури з незаконно вирубаними лісами повинні зупиняти вони, а не голови РДА", — підкреслив Кучер.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті провели масові обшуки по справі про незаконну вирубку лісу.