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18 липня 2020, 16:17 4

Вирубка лісу на Харківщині: Кучер пригрозив звільненням керівництву правоохоронців у районах

18 липня 2020, 16:17 4
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Голова ОДА провів інспекцію лісів
Голова ОДА провів інспекцію лісів
Фото: facebook.com/olexiykucher.kh
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Голова Харківської ОДА Олексій Кучер облетів лісові господарства області. За його словами особливо помітна вирубка лісів в Ізюмському районі області.

Як передає RegioNews, про це голова ОДА написав у Facebook.

Незважаючи на те, що масові незаконні вирубки зупинилися, повністю явище ще не викорінено, і особливо це помітно в Ізюмському районі. За 2 місяці залисин очевидно стало більше. Також абсолютно у всіх районах, які досліджували, в лісах дуже багато сухостою — і це обов'язок лісництв за цим стежити", — написав він.

Очільник області нагадав правоохоронцям, хто повинен зупиняти автомобілі "чорних лісорубів".

"Найближчим часом ініціюю зміну керівництва правоохоронних органів у районах. Фури з незаконно вирубаними лісами повинні зупиняти вони, а не голови РДА", — підкреслив Кучер.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті провели масові обшуки по справі про незаконну вирубку лісу.

ліс вирубка правоохоронці Харківська область Олексій Кучер
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