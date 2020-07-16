Суд зобов'язав НАБУ порушити справу проти голови Дніпропетровської ОДА

Він не вказав у своїй декларації 1,4 млн грн і нерухомість

Він не вказав у своїй декларації 1,4 млн грн і нерухомість

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Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальне провадження за фактом порушень в декларації голови Дніпропетровської ОДА Володимира Бондаренка.

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