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16 липня 2020, 12:37 12

Суд зобов'язав НАБУ порушити справу проти голови Дніпропетровської ОДА

16 липня 2020, 12:37 12
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Він не вказав у своїй декларації 1,4 млн грн і нерухомість
Він не вказав у своїй декларації 1,4 млн грн і нерухомість
Фото: скріншот відео
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Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальне провадження за фактом порушень в декларації голови Дніпропетровської ОДА Володимира Бондаренка.

Рішення опубліковане на сайті ВАКС, передає RegioNews.

Антикорупційний суд виніс рішення за позовом громадських активістів з Дніпра.

Раніше журналісти каналу "Дніпро ТВ" проаналізували декларацію губернатора і виявили, що чиновник задекларував 1,4 млн грн та нерухомість.

Якщо провину Бондаренка доведуть, йому загрожує штраф, громадські роботи, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади.

Досьє: Бондаренко Олександр, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, Дніпропетровська ОДА надала землю фірмі Ярославського для будівництва нового терміналу аеропорту.

НАБУ ВАКС корупція справа Дніпро ОДА Дніпропетровська область Декларація
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