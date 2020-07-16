Суд зобов'язав НАБУ порушити справу проти голови Дніпропетровської ОДА
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальне провадження за фактом порушень в декларації голови Дніпропетровської ОДА Володимира Бондаренка.
Рішення опубліковане на сайті ВАКС, передає RegioNews.
Антикорупційний суд виніс рішення за позовом громадських активістів з Дніпра.
Раніше журналісти каналу "Дніпро ТВ" проаналізували декларацію губернатора і виявили, що чиновник задекларував 1,4 млн грн та нерухомість.
Якщо провину Бондаренка доведуть, йому загрожує штраф, громадські роботи, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади.
Досьє: Бондаренко Олександр, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, Дніпропетровська ОДА надала землю фірмі Ярославського для будівництва нового терміналу аеропорту.