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19 липня 2020, 10:24 74

Володимир Зеленський поїхав відпочивати на острів Бірючий - джерела

19 липня 2020, 10:24 74
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за інформацією джерел, на Бірючому президент пробуде 10 днів
за інформацією джерел, на Бірючому президент пробуде 10 днів
Фото: mv.org.ua
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Президент України Володимир Зеленський поїде відпочивати на так звану "дачу Микити Хрущова" - у державну резиденцію на острів Бірючий в Херсонській області.

Про це повідомляють відразу кілька джерел, пише RegioNews.

Про короткостроковій відпустці президента повідомляв журналіст Володимир Кацман в прямому ефірі телеканалу NewsOne. За його словами, Володимир Зеленський буде відпочивати на острові Бірючий 10 днів.

Це резиденція, яку, в принципі, попередні президенти практично не відвідували", — зазначив Кацман.

Пізніше про це написав у Facebook політолог Тарас Чорновіл, нагадавши, що роком раніше Зеленський обіцяв ліквідувати резиденції і кортежі.

Бірючий входить в дуже цікавий вітчизняний Азово-Сиваський заповідник, який належить не міністерству екології, а Державному управлінню справами (знаменита Дуся, яку він більше року тому обіцяв ліквідувати, як і кортежі і численні резиденції), - констатував Чорновіл.

Ой! Наш вічно потерпілий перепрацювався! Туризм за державний кошт областями – це ж так виснажливо. Мусів у Одесі...

Опубліковано Тарасом Чорноволом Субота, 18 липня 2020 р.

В Офісі президента поки ніяк не підтвердили, але і не спростували інформацію про можливу відпустку Зеленського на Бірючому.

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Володимир Зеленський президент Херсон відпустка Дача
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