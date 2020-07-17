Хабар $6 мільйонів: НАБУ викликало колишнього міністра екології відразу на три допити
Національне антикорупційне бюро викликало колишнього міністра екології Миколи Злочевського на три допиту в якості підозрюваного 21,22 і 23 липня.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ, пише RegioNews.
Всі три допити проводитиме старший детектив НАБУ Віталій Пісний.
Нагадаємо, 12 червня перший заступник начальника головного управління ДПС у Києві, один з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколою Злочевським та екс-співробітник ГФС намагалися передати $6 млн неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницкому та керівництву Національного антикорупційного бюро.
15 червня всі троє підозрюваних були взяті під варту з альтернативою застав в 40, 84 і 120 млн грн. Як стало відомо, мова йде про Миколу Ільяшенко, Андрія Кічу і Олену Мазурову відповідно.
Також НАБУ і САП повідомили про підозру екс-міністру Миколі Злочевському, якого слідство вважає організатором злочину.