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17 липня 2020, 14:46 2

Хабар $6 мільйонів: НАБУ викликало колишнього міністра екології відразу на три допити

17 липня 2020, 14:46 2
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У порядку вказано, що Микола Злочевський є підозрюваним у справі
У порядку вказано, що Микола Злочевський є підозрюваним у справі
Фото з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро викликало колишнього міністра екології Миколи Злочевського на три допиту в якості підозрюваного 21,22 і 23 липня.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ, пише RegioNews.

Всі три допити проводитиме старший детектив НАБУ Віталій Пісний.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник начальника головного управління ДПС у Києві, один з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколою Злочевським та екс-співробітник ГФС намагалися передати $6 млн неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницкому та керівництву Національного антикорупційного бюро.

15 червня всі троє підозрюваних були взяті під варту з альтернативою застав в 40, 84 і 120 млн грн. Як стало відомо, мова йде про Миколу Ільяшенко, Андрія Кічу і Олену Мазурову відповідно.

Також НАБУ і САП повідомили про підозру екс-міністру Миколі Злочевському, якого слідство вважає організатором злочину.

хабар НАБУ екологія САП міністр допит Микола Злочевський
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