В Одесі затримали на хабарі трьох керівників митниці

Вони налагодили схему вимагання коштів від підприємців

Вони налагодили схему вимагання коштів від підприємців

Фото: Нацполіція

Трьох керівників на двох митних постах Одеської митниці затримали за хабарі.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники налагодили злочинну схему вимагання та одержання коштів від підприємців-імпортерів, та обіцяли безперешкодне оформлення контейнерів.

Підозрювані були затримані "на гарячому" під час отримання чергової суми коштів. Раніше оперативники задокументували декілька фактів злочинної діяльності митників.

Були затримані в. о. начальника одного із митних постів, заступник начальника відділу митного оформлення митного поста, та керівник ще одного митного поста.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині затримали чотирьох поліцейських, які збирали хабарі з наркотогровців.