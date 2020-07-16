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Рада призначила Олега Уруського віце-прем'єром з ОПК
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 липня 2020, 13:42 8

Рада призначила Олега Уруського віце-прем'єром з ОПК

16 липня 2020, 13:42 8
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Після голосування Уруський склав присягу і приступив до виконання своїх обов'язків
Після голосування Уруський склав присягу і приступив до виконання своїх обов'язків
Фото: скріншот відео
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Верховна Рада призначила Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це стало відомо із трансляції засідання Ради, передає RegioNews.

За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів.

Найперше завдання - налагодження системи, щоб позбутися того хаосу, у якому перебуває наша промисловість. Ми плануємо співпрацювати з профільними асоціаціями, у нас є спільні напрацювання. Тільки разом ми зможемо вийти з тієї кризи, у якій опинилась наша промисловість", - сказав Уруський в Раді.

Відразу після голосування він склав присягу, і згідно із законодавством, вступив на посаду.

Олег Уруський — доктор технічних наук, професор, автор і співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки (1996 р.), академік Міжнародної академії аеронавтики.

У 2005 році він був призначений першим заступником міністра промислової політики. У 2015 році очолював Державне космічне агентство України.

З квітня він очолював компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Нагадаємо, 10 липня на сайті парламенту з'явилася постанова про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром з ОПК. Документ направили на розгляд комітету.

14 липня Уряд повторно вніс в Раду постанову про призначення віцепрем'єра з промислової політики.

Кабмін призначення міністр Верховна Рада промисловість Олег Уруський
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