Рада призначила Олега Уруського віце-прем'єром з ОПК

Після голосування Уруський склав присягу і приступив до виконання своїх обов'язків

Після голосування Уруський склав присягу і приступив до виконання своїх обов'язків

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Про це стало відомо із трансляції засідання Ради, передає RegioNews.

За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів.

Найперше завдання - налагодження системи, щоб позбутися того хаосу, у якому перебуває наша промисловість. Ми плануємо співпрацювати з профільними асоціаціями, у нас є спільні напрацювання. Тільки разом ми зможемо вийти з тієї кризи, у якій опинилась наша промисловість", - сказав Уруський в Раді.

Відразу після голосування він склав присягу, і згідно із законодавством, вступив на посаду.

Олег Уруський — доктор технічних наук, професор, автор і співавтор понад 50 наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки й техніки (1996 р.), академік Міжнародної академії аеронавтики.

У 2005 році він був призначений першим заступником міністра промислової політики. У 2015 році очолював Державне космічне агентство України.

З квітня він очолював компанію "Прогрестех-Україна", яка надає інженерні сервіси, розробляє програмне забезпечення для провідних підприємств високотехнологічних секторів економіки.

Нагадаємо, 10 липня на сайті парламенту з'явилася постанова про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром з ОПК. Документ направили на розгляд комітету.

14 липня Уряд повторно вніс в Раду постанову про призначення віцепрем'єра з промислової політики.