Взятка $6 миллионов: НАБУ вызвало бывшего министра экологии сразу на три допроса

В повестках указано, что Николай Злочевский является подозреваемым по делу

В повестках указано, что Николай Злочевский является подозреваемым по делу

Фото из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро вызвало бывшего министра экологии Николая Злочевского на три допроса в качестве подозреваемого 21,22 и 23 июля.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, пишет RegioNews.

Все три допроса проводить старший детектив НАБУ Виталий Писный.

Напомним, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, одним из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро.

15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн. Как стало известно, речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

Также НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Николаю Злочевскому, которого следствие считает организатором преступления.