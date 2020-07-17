Взятка $6 миллионов: НАБУ вызвало бывшего министра экологии сразу на три допроса
Национальное антикоррупционное бюро вызвало бывшего министра экологии Николая Злочевского на три допроса в качестве подозреваемого 21,22 и 23 июля.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, пишет RegioNews.
Все три допроса проводить старший детектив НАБУ Виталий Писный.
Напомним, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, одним из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро.
15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн. Как стало известно, речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.
Также НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Николаю Злочевскому, которого следствие считает организатором преступления.