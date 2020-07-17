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17 июля 2020, 14:46 2

Взятка $6 миллионов: НАБУ вызвало бывшего министра экологии сразу на три допроса

17 июля 2020, 14:46 2
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В повестках указано, что Николай Злочевский является подозреваемым по делу
В повестках указано, что Николай Злочевский является подозреваемым по делу
Фото из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро вызвало бывшего министра экологии Николая Злочевского на три допроса в качестве подозреваемого 21,22 и 23 июля.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, пишет RegioNews.

Все три допроса проводить старший детектив НАБУ Виталий Писный.

Напомним, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, одним из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро.

15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн. Как стало известно, речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

Также НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Николаю Злочевскому, которого следствие считает организатором преступления.

взятка НАБУ экология САП министр допрос Николай Злочевський
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