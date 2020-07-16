13:42  16 июля
Рада назначила Олега Уруского вице-премьером по ОПК
12:16  16 июля
В Николаеве подожгли автомобиль местного лидера "Нацкорпуса"
14:22  16 июля
Карантин в Украине: у Зеленского рассказали о новых критериях ограничений
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июля 2020, 13:42 9

Рада назначила Олега Уруского вице-премьером по ОПК

16 июля 2020, 13:42 9
Читайте також українською мовою
После голосования Уруский принес присягу и приступил к исполнению своих обязанностей
После голосования Уруский принес присягу и приступил к исполнению своих обязанностей
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада назначила Олега Уруского вицепремьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Об этом стало известно из трансляции заседания Рады, передает RegioNews.

За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.

Основная задача - налаживание системы, чтобы избавиться от того хаоса, в котором находится наша промышленность. Мы планируем сотрудничать с профильными ассоциациями, у нас есть общие наработки. Только вместе мы сможем выйти из того кризиса, в котором оказалась наша промышленность", - сказал Уруский в Раде.

Сразу после голосования он принял присягу, и согласно законодательству, вступил в должность.

Олег Уруский - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных работ, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996 г.), Академик Международной академии аэронавтики.

В 2005 году он был назначен первым заместителем министра промышленной политики. В 2015 году возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля он возглавлял компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Напомним, 10 июля на сайте парламента появилось постановление о назначении Олега Уруского вице-премьером - министром по ОПК. Документ направили на рассмотрение комитета.

14 июля Правительство повторно внесло в Раду постановление о назначении вицепремьера по промышленной политике.

Кабмин назначение министр Верховная Рада промышленность Олег Уруский
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Рада назначила Ольгу Песчанскую главой антимонопольного комитета
16 июля 2020, 12:10
Комитет внес изменения в Постановление об укрупнении районов и рекомендовал ВР к принятию – Андрей Клочко
16 июля 2020, 11:45
Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка
16 июля 2020, 11:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Смертельное ДТП на Киевщине. При чем тут Дыминский с пасынком Фирташа
Все публикации »
Сергей Возный
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »