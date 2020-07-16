Рада назначила Олега Уруского вице-премьером по ОПК

После голосования Уруский принес присягу и приступил к исполнению своих обязанностей

После голосования Уруский принес присягу и приступил к исполнению своих обязанностей

Фото: скриншот видео

Об этом стало известно из трансляции заседания Рады, передает RegioNews.

За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.

Основная задача - налаживание системы, чтобы избавиться от того хаоса, в котором находится наша промышленность. Мы планируем сотрудничать с профильными ассоциациями, у нас есть общие наработки. Только вместе мы сможем выйти из того кризиса, в котором оказалась наша промышленность", - сказал Уруский в Раде.

Сразу после голосования он принял присягу, и согласно законодательству, вступил в должность.

Олег Уруский - доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных работ, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996 г.), Академик Международной академии аэронавтики.

В 2005 году он был назначен первым заместителем министра промышленной политики. В 2015 году возглавлял Государственное космическое агентство Украины.

С апреля он возглавлял компанию "Прогресстех-Украина", которая предоставляет инженерные сервисы, разрабатывает программное обеспечение для ведущих предприятий высокотехнологичных секторов экономики.

Напомним, 10 июля на сайте парламента появилось постановление о назначении Олега Уруского вице-премьером - министром по ОПК. Документ направили на рассмотрение комитета.

14 июля Правительство повторно внесло в Раду постановление о назначении вицепремьера по промышленной политике.